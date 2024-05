Presentato a Cannes lo scorso anno - il film ha stregato il mondo raccontando la vita di un adetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 24 maggio 2024) In prima tv21.15 su Sky Uno e NOW arriva oggi Perfect Days, l’ultimodi Wim Wenders che, loinverno, è stato un inaspettato successo al botteghino. Incassando, solo in Italia, oltre 5 milioni di euro. Quasi un piccolo miracolo per unsenza divi e che racconta, con poesia e pochissimi dialoghi, laquotidiana e ripetitiva di un uomo “qualunque” nell’immensa. Wim Wenders e la filosofia di “Perfect Days”: «La routine ti può liberare» X Leggi anche › “Perfect Days” di Wim Wenders: la recensione di Paolo Mereghetti Perfect Days, la trama deldi Wim Wenders Hirayama (Koji Yakusho, vincitore acome Miglior attore) è un sessantenne che parla poco, umile ma sereno, e che lavora come addettodeidi