Premierato - dibattito a tempo contro l’ostruzionismo delle opposizioni | non oltre 30 ore Ma il voto finale slitta al 18 giugno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il primo via libera del Parlamento alla riforma costituzionale sulnon arriverà primaelezioni europee, come avrebbe voluto il centrodestra. Ildel Senato sarà non prima del 18. La decisione è stata presa in conferenza dei capigruppo, richiesta dalledopo le prime due sedute in cui sono stati esaminati una manciata di emendamenti. Tutto il centrosinistra – e in particolare Pd, M5s e Verdi-Sinistra – ha rivendicato di opporre tecniche di ostruzionismola legge. E il presidente Ignazio La Russa, già alle prime votazioni, ha applicato il cosiddetto “canguro“, cioè il meccanismo per il quale con unsi bocciano tutti gli emendamenti analoghi e che differiscono di qualche parola. Da qui la richiesta dei capigruppo di minoranza per decidere una volta per tutte quali sono le regole d’ingaggio dell’esame della legge. Ne è uscito un contingentamento dei tempi che – ha deciso la riunione dei presidenti dei gruppi del Senato – non potrà superare le 30 ore di discussione.