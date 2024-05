Preghiera del mattino del 24 Maggio 2024 | Aiutami nei miei propositi

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta ... L'articolo proviene da La Luce di Maria. .

Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano .. lalucedimaria

Brahima Baya, l’autore del sermone in Ateneo a Torino: «Sì, ho parlato di jihad, ma sono contro la violenza» - Brahima Baya, l’autore del sermone in Ateneo a Torino: «Sì, ho parlato di jihad, ma sono contro la violenza» - «Il rettore sfrutta un momento di raccoglimento per attaccare nel peggiore dei modi un movimento che chiede di fermare il genocidio a Gaza. Io violento Ho ricordato l’invito del Profeta Maometto a no ... torino.corriere

Torino, preghiera musulmana anti-Israele nell'ateneo occupato: «In Palestina la jihad più importante». La condanna del rettore - Torino, preghiera musulmana anti-Israele nell'ateneo occupato: «In Palestina la jihad più importante». La condanna del rettore - Brahim Bayadel coordinamento Torino per Gaza:«È stato un momento di preghiera dedicato solo ai musulmani. Noi sempre contro la violenza». Il ministro chiama l'università: «Piena condanna dell'accaduto ... torino.corriere

Schianto in elicottero, morto il presidente iraniano Raisi. Teheran, 'un martire' - Schianto in elicottero, morto il presidente iraniano Raisi. Teheran, 'un martire' - Il relitto dell'elicottero sul quale viaggiava Raisi è stato trovato durante le prime ore del mattino in una regione remota del ... dell'Azarbaijan orientale Malek Rahmati e il leader della preghiera ... ansa