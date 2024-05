Pranzo al ristorante - giro in minivan | lo stile di George Clooney a Pitigliano

(Di venerdì 24 maggio 2024)(Grosseto), 24 maggio 2024 – Lo aspettavano ed è arrivato.è sbarcato ae ha portato piacevole scompiglio nella vita cittadina. La star è protagonista di una produzione Netflix ambientata in Toscana. Dopo una lunga tornata di riprese nella provincia di Siena, adesso la troupe si è spostata in un luogo di indiscusso fascino come appunto. Etra una ripresa e l’altra è rimasto incantato dalla bellezza della città, dalle testimonianze storiche. Si chiama Jay Kelly il film che vedrà scorci davvero mozzafiato di Pitgliano e della Toscana. Tra i luoghi di ambientazione della pellicola, anche il teatro Salvini di. Ma si tratta di un set “diffuso” perché le location sono diverse. La troupe dovrebbe rimanere in città fino a domenica 26 maggio.è arrivato nella giornata del 23 maggio. .

Pienza (Siena), 21 maggio 2024 – Primo giorno di riprese a Pienza con George Clooney e Adam Sandler protagonisti indiscussi nella città di Pio II trasformata in set per il film "Jay Kelly". Riserbo totale sulla trama del film prodotto da Netflix per la regia di Noah Baumbach. lanazione

