Pitch black - una nave spaziale naufraga in un pianeta

(Di venerdì 24 maggio 2024)Italia 1 ore 23.40 con Vin Diesel, Radha Mitchell e Cole Hauser. Regia di David Twohy. Produzione USA 2000. Durata: 1 ora e 49 minuti LA TRAMA Unain unarido e deserto occupato solo da mostruosi pipistrelli giganti che di giorno dormono ma di notte saltano fuori da chissà dove e uccidono orrendamente. Per i viaggiatori inizia una disperata lotta per la sopravvivenza. Il più tosto di tutti si rivela un assassino semicieco che viaggiava prigioniero di un bounty killer dello spazio. PERCHE' VEDERLO perchè è un fantascientifico inventivo come quelli di una volta ma realizzato con mezzi che nei primi anni cinquanta non si sognavano. Vin Diesel allora sconosciuto si impone come prepotente presenza cinematografica e impone il personaggio di Riddick che in seguito avrebbe ripreso varie volte, ma con meno felicità.