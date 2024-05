Perfect Days - Prima TV Sky Cinema e NOW del film di Wim Wenders

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 24 maggio 2024) Arriva inTV su Sky l’ultimodi Wim, acclamato da critica e pubblico, "", in onda venerdì 24 maggio alle 21.15 su SkyUno (e alle 21.45 su SkyDue), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky, ilsarà disponibile on demand anche in 4K.Candidato come Migliorstraniero agli Oscar 2024, ilsegue le giornate di Hirayama – un’interpretazione che è valsa a Koji Yakusho il premio di Miglior attore al Festival di Cannes 2023 – un uomo dedito alla ritualità, a partire dal suo lavoro come addetto alle pulizie nei bagni pubblici di Tokyo fino al trascorrere del suo tempo libero: una riflessione commovente e poetica sulla ricerca della bellezza nel mondo che ci circonda.Hirayama conduce una vita semplice, scandita da una routine perfetta. Si dedica con cura e passione a tutte le attività della sua giornata, dal lavoro come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo all’amore per la musica, ai libri, alle piante, alla fotografia e a tutte le piccole cose a cui si può dedicare un sorriso.