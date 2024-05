Perché Raoul Bova è sul set di Emily in Paris 4 FOTO

(Di venerdì 24 maggio 2024)è sul set diin4 o, sarebbe meglio dire,in Rome, dato che le riprese della nuova stagione si stanno svolgendo nella Capitale. Sul web, sono comparsedell’attore che bacia Philippine Leroy-Beaulieu, l’attrice di Sylvie Grateau e dei due che girano mano nella mano per le vie del centro di Roma. Al momento, non si conosce il personaggio interpretato dané come Sylvie si trovi tra le sue braccia. I dettagli sono ancora top secret, eccetto il cambio di location da Parigi a Roma per una parte della stagione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ??? (@chimagazineit) La decisione di spostare parte delle riprese a Roma è stata quasi obbligata. Prima lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori, poi le Olimpiadi di Parigi, che hanno reso la capitale francese inaccessibile per gran parte del 2024. Dopo i drammatici eventi della terza stagione (qui la nostra recensione), in particolare il matrimonio fallito tra Camille e Gabriel,è sconvolta e prova forti sentimenti per due ragazzi diversi.

