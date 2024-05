Pedara - dopo 29 anni di maltrattament - moglie trova il coraggio di denunciare marito violento

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 24 maggio 2024) La Procura Distrettuale della Repubblica, nell’ambito dell’attività investigativa svolta dai Carabinieri della Stazione dia carico di un 55 enne catanese, elettricista, incensurato, indagato per “i in famiglia”, ha richiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Catania, nei suoi confronti, la misura cautelare degli arresti domiciliari in abitazione diversa da quella familiare e applicazione del presidio di controllo a distanza. Le indagini, coordinate dal pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere, in uno stato del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio con l’indagato, hanno consentito di approfondire le condotte aggressive dell’indagato nei confronti dellae dei figli, ripetute dal 1995 fino all’aprile 2024.29di soprusi, la vittima ha cosìto ildiilche, nel corso del matrimonio, l’avrebbe sottoposta a continue vessazioni e denigrazioni, in un crescendo di violenza fisica e verbale, sfociata in minacce di morte con coltelli a scatto e nel lancio di arredi e soprammobili, anche verso i figli, sia quando erano minorenni che in seguito.