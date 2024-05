Pd disperato - il raid in Albania | come provano a boicottare i centri anti-migranti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Report Pd. Quattro deputati dem si imbarcano per Tirana a caccia del centro per i rimpatri. E sorpresa: trovano solo le ruspe. Che una volta piacevano a Matteo Salvini. Ma ora diventano le protagoniste di un video dei democratici. Una “inchiesta” condotta sul campo per dimostrare che i lavori di realizzazione del centro per migr, frutto dell'accordo tra il governo italiano e quello albanese, sono ancora in alto mare. In realtà una delle due strutture è ultimata. Ma, giustamente, gli onorevoli-detective mostrano sui social solo il cere dell'altra. Per giustificare le due ore di volo e il trasferimento in auto. «Stiamo andando a vedere cosa effettivamente c'è in questo spazio che secondo le intenzioni della presidente del Consiglio il 20 di maggio avrebbe dovuto ospitare i primi mille migr», spiega la deputata Simona Bonafè mentre è in viaggio su un'auto assieme ai colleghi Matteo Orfini, Vincenzo Amendola e Matteo Mauri.