Paura tra le mura di casa | La causa primaria è da ricercare nei traumi vissuti dal genitore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) VIAREGGIO È una sorta di imbroglio emotivo. Un misto di, terrore e senso di colpa, quello che moltissime vittime di abusi sessuali subiscono tra ledelle proprie case. Case costruite,, come racconta Riccardo Domenici, psicologo e psicoterapeuta che da più di quarant’anni si occupa di problemi familiari, molto spesso, su una cultura di possesso e aggressione Dottor Domenici, ci sono contesti specifici, all’interno della famiglia, in cui questo fenomeno può svilupparsi maggiormente? "Partiamo da un presupposto: il fenomeno dell’abuso è un fenomeno molto antico e più diffuso di quanto si pensi. Generalmente si sviluppa in situazioni di disgregazione, dove non c’è più rispetto delle situazioni, dei confini e dei ruoli familiari. La famiglia diviene soltanto convivenza, nel senso negativo del termine, ovvero le persone non riescono più a vivere nell’affetto e trovano in quello spazio un luogo adatto ai propri scopi.