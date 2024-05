Paradiso – La Divina Commedia Deluxe - nel nuovo album di Tedua i feat di Angelina Mango e Annalisa

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 24 maggio 2024)– La“, l’ultimo capitolo del fortunatodi“La“, quintuplo disco di platino in meno di un anno e le cui tracce sono tutte certificate. “– La“, prodotto da Dibla, Jiz, Shune e con la collaborazione in una traccia anche di Sick Luke, è composto da 8 tracce, di cui 7 inediti ai quali si aggiunge “Parole vuote (La Solitudine)”. Capo Plaza, brano uscito a novembre 2023. Oltre a Capo Plaza, sono, Tony Boy e l’intero collettivo della Drilliguria, formato da Bresh, Izi, Vaz Tè e Disme le collaborazioni presenti nellache arricchiscono il progetto ciascuno con la propria vocalità e personalità, accompagnandonel suo viaggio nelle terre del– Laultimo capitolo del progetto discografico di– La” completa il progetto discografico diuscito a giugno 2023, un viaggio nella musica attraverso l’immaginario dantesco, dalle voragini dell’Inferno fino all’ascesa in, passando per le lande del Purgatorio.