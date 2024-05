PAOLA & CHIARA | Festa Totale è il nuovo singolo per l’estate 2024 | testo - video e significato

(Di venerdì 24 maggio 2024) E’ tempo di “” per. Con l’arrivo delle sorelle del pop italiano tornano con undisponibile in radio e in digitale da venerdì 24 maggio e pubblicato per la Columbia Records/Sony Music Italy.pronte allaperLa stagione più calda dell’anno è alle porte e non poteva mancare ildelfirmato. Le sorelle Iezzi sono pronte a faretrascinandoci tutti sulle piste da ballo. La canzone, scritta a quattro mani dain collaborazione con Adel Al Kassem, Andrea Spigaroli e Riccardo Scirè, con la produzione di Zef, è undalle sonorità dance pop che riecheggia ai primi anni 2000 impreziosito dai touch 70s degli archi della Stockholm Orchestra. Non solo, i più attenti (soprattutto i fan) avranno notato anche sonorità della samba che hanno ispirato la super hit “Festival” del 2002 del duo pop italiano.

