Panchina Milan - Gerry Cardinale ha scelto Fonseca | cosa manca per la firma

(Di venerdì 24 maggio 2024), il patron rossonerohaPauloper il dopo Stefano Pioli: eccoper lahaper il dopo Pioli: eccoper ladel portoghese View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it) LEGGI ANCHE Cessione Inter, Marco Materazzi punzecchia il: Oaktree non farà comeL'articolo proviene da Daily. .

Milan, Gerry Cardinale è pronto a lanciare un fondo d’investimento da 2 miliardi di dollari in America: ecco a cosa servirà Il tema dei fondi americani nella gestione dei club di calcio è sempre caldo ed attuale. Come il Milan con RedBird, anche l’Inter è passata nelle mani di un fondo statunitense, Oaktre. dailymilan

Pensi solo ai soldi, al Milan non puoi starci | Ibrahimovic lo caccia all’istante: ha già l’accordo con un altro club - Pensi solo ai soldi, al milan non puoi starci | Ibrahimovic lo caccia all’istante: ha già l’accordo con un altro club - Al milan non c'è posto per chi pensa solo ai soldi. Ibrahimovic caccia subito il giocatore: ha già un accordo con un altro club. dotsport

Allarme rosso Ibrahimovic: ceduto il gioiello in una notte | “Non preparati all’evenienza” - Allarme rosso Ibrahimovic: ceduto il gioiello in una notte | “Non preparati all’evenienza” - Il neo dirigente rossonero affronterà il primo mercato in questa nuova veste e dovrà fare i conti con le strategie della società ... dotsport

Milan, franata per Fonseca: Ibrahimovic spinge per Van Bommel - milan, franata per Fonseca: Ibrahimovic spinge per Van Bommel - L’ex attaccante rossonero, oggi consulente di RedBird e gerry Cardinale, spingerebbe, infatti, per l’amico Mark van Bommel, in uscita dai belgi dell’ Anversa. Secondo Ibra a milanello serve un ... sportpaper