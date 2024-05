Panathinaikos-Fenerbahce oggi in tv | programma - orario e diretta semifinale Eurolega 2023 2024 basket

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il, l’e come vedere in, valida comedell’di. Prende il via la Final Four con questo testa a testa tra due squadre che hanno superato i playoff in cinque partite. Infatti, i greci hanno eliminato il Maccabi riuscendo ad imporsi nonostante la sconfitta interna all’esordio nella serie. Stesso discorso per i turchi contro il Monaco, eliminato grazie alla tripla di Calathes a una manciata di secondi dal termine di gara-5, con gli uomini di coach Jasikevicius che sono riusciti a ribaltare il pronostico dettato dalla classifica della regular season, che sorrideva agli avversari. Ci sono tutti gli ingredienti, quindi, per aspettarsi una partita di livello elevatissimo, ricordando che si tratta di una gara secca: chi vince, infatti, accede alla finale. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di venerdì 24 maggio.

