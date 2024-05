Palazzo Chigi approva il decreto Salva Casa Salvini | Ecco le novità

(Di venerdì 24 maggio 2024) Via libera al, il provvedimento è statoto dal Consiglio dei Ministri. La riunione del Cdm è durata circa un’ora. “Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto:to in Consiglio dei ministri il”, così il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo, sui social dopo il Cdm. “Tra le misure, l’inserimento nel criterio di edilizia libera per vetrate panoramiche amovibili, tende e altre opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, l’ampliamento delle tolleranze costruttive ed esecutive, la semplificazione dell’accertamento di conformità eliminando la doppia conformità (che d’ora in poi verrà richiesta solo nei casi più gravi) e la fine del paradosso del silenzio rigetto, con l’introduzione del silenzio assenso: vale a dire che se l’Amministrazione non risponde, entro i termini prestabiliti, l’istanza si considera accettata.

