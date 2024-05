Ordine d’arrivo Giro d’Italia 2024 - diciannovesima tappa | Andrea Vendrame solo a Sappad - il gruppo lascia spazio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) La, la diciassettesima in linea, dell’edizione numero 107 deldi ciclismo su strada, con partenza da Mortegliano ed arrivo a Sppada dopo 157 km, ha premiato la fuga di giornata, con la vittoria in solitaria dell’azzurro(Decathlon AG2R La Mondiale Team). Alle sue spalle piazza d’onore a 54? per l’iberico Pelayo Sanchez (Movistar Team), e terza posizione per il tedesco Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost), staccato di 1’07”. Più staccati tutti gli altri attaccanti di giornata, in top ten anche un altro azzurro, Simone Velasco (Astana Qazaqstan Team, sesto a 2’30”.) 1Decathlon AG2R La Mondiale Team 3:51:05 2 SÁNCHEZ Pelayo Movistar Team 0:54 3 STEINHAUSER Georg EF Education – EasyPost 1:07 4 NARVÁEZ Jhonatan INEOS Grenadiers 2:27 5 PLAPP Luke Team Jayco AlUla s.