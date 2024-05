Oggi il festival della creatività

MAGNA GRAECIA FILM FESTIVAL 21a edizione Catanzaro, 27 luglio / 4 agosto 2024 La cantautrice e attrice Clara Soccini, in arte CLARA è la Madrina della 21° edizione del Magna Graecia Film Festival L’annuncio oggi al Festival di Cannes Sarà la cantautrice e attrice Clara Soccini, in arte CLARA la madrina della 21° edizione del Magna Graecia Film Festival, ideato e diretto da Gianvito Casadonte che si svolgerà a Catanzaro dal 27 luglio al 4 agosto 2024 e che prevede concorsi dedicati alle sezioni di Opere prime italiane e a quelle internazionali e di documentari, curate rispettivamente da Silvia Bizio e Antonio Capellupo. romadailynews

