Nuova piscina coperta Lavori avanti tutta | il punto

(Di venerdì 24 maggio 2024) Viaggiano spediti inel quartiere di Fuori del Ponte per la realizzazione dellache andrà a sostituire quella attuale sotto le cupole di via della Costituzione. Mentre quella esterna, che aprirà da questo weekend (domani con orario 12-18 e domenica 10-19), resterà dov’è e con l’abbattimento delle cupole rosse ormai segnate dal tempo verrà ampliata la sua area circostante. Intanto si lavora per la costruzione del nuovo PalAcqua che ospiterà unagrande ed una piccola al coperto, oltre che la palestra della Pugilistica Mazzinghi, ora ospitata provvisoriamente alla palestra Esperia a La Rotta, un bar e gli uffici. In questi giorni è iniziata la demolizione del capannone di via del Gelso, il capannone che ospitava il Carnevale dei Ragazzi, la Pugilistica Mazzinghi e la Ginnastica Stella Azzurra. "Iprocedono regolarmente – ha fatto ildell’assessore aipubblici, Mattia Belli – mentre stiamo finendo la demolizione del capannone è stata montata la gru per iniziare a delineare gli scavi, già effettuati, della vasca grande.

