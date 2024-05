Non solo il Milan - Giroud annuncia l’addio alla Francia | spazio ai giovani

(Di venerdì 24 maggio 2024) Olivierhato la sua intenzione di ritirarsi dal calcio internazionale dopo Euro 2024. Il 37enne ha firmato all’inizio di questo mese un accordo con il Los Angeles FC dopo tre anni al. “Ad essere onesti, questa sarà la mia ultima competizione con i Bleus”, ha dettoa L’Equipe. “Ovviamente mi mancherà tantissimo. Dobbiamo lasciare il posto ai. Bisogna anche stare attenti a non fare una stagione di troppo. Bisogna trovare il giusto equilibrio”. “Ho sempre detto che avrei smesso quando il mio corpo me lo avrebbe chiesto. Penso che mi restino due anni buoni ma, per quanto riguarda la squadra francese, penso che sarà la fine”, ha aggiuntoche sabato giocherà la sua ultima partita con la maglia del. L'articolo CalcioWeb. .

Ecco la probabile formazione del Milan contro la Salernitana: Pioli lancia Giroud e Kjaer per ricevere l’omaggio di San Siro. Le scelte Il Milan di Stefano Pioli si prepara a scendere in campo contro la Salernitana, nella gara valevole per l’ultima giornata del campionato di Serie A. dailymilan

Milan, in vista del suo addio, Giroud ha rilasciato una lunga intervista e si è soffermato sul suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic. Le parole Olivier Giroud si prepara alla sua ultima a San Siro. Lo stadio ha risposto presente e sarà stracolmo di gente che darà l’addio all’attaccante francese, ma non solo. dailymilan

