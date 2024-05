No - una parata planetaria non sarà visibile dalla Terra il 3 giugno Ecco cosa puoi realmente vedere

La misteriosa e prolungata assenza di Kate Middleton sta diventando una patata bollente per la monarchia che adesso inizia a contagiare anche il governo ed i suoi programmi. Martedì, in una giornata di confusione e mancata (o forse solo sbagliata) comunicazione, il Ministero della Difesa aveva pubblicato il programma del Trooping the Colour, la parata miliare che, come da tradizione, prevede la presenza della principessa del Galles l’8 giugno a Londra per il passaggio in rassegna delle truppe.

ilfattoquotidiano