Niente Divina Commedia a scuola per due studenti musulmani | Dante offende l' Islam

Esonerati dallo studio della Divina Commedia in quanto studenti di religione musulmani, con una precisa motivazione: “Dante offende l’Islam”. Accade in una scuola media della provincia di Treviso, nella quale le famiglie, di fede islamica, hanno fatto esplicita richiesta alla professoressa d’italiano e alla preside, che le ha accontentate, dirottando i due studenti islamici sulle letture di Boccaccio. secoloditalia

