MVP Serie A - tutti i vincitori | Vlahovic miglior attaccant - Zirkzee best under 23

Mentre la Rimadesio è impegnata ancora nei playout a caccia della salvezza, il mese di maggio in casa Brianza Casa Basket sarà dedicato alla programmazione in vista della prossima stagione. Il primo “nodo“ da sciogliere è quello relativo all’allenatore Nazareno Lombardi legato al club da un contratto pluriennale il cui destino però non è ancora noto in termini ufficiali. sport.quotidiano

Chiusura "balneare" per le formazioni di serie B che conoscevano già il loro verdetto e sono state tutte sconfitte, ad eccezione del Mosaico di B1 che non ha giocato, osservando un ormai superfluo turno di riposo, data la retrocessione maturata con 3 giornate d’anticipo. sport.quotidiano

Entrano nel vivo i playoff di Serie C, con in programma i match di ritorno del primo turno, nella rincorsa a un posto nella prossima Serie B. calciomercato

Cuneo Volley: l'U14 a Fano per la Final Eight DelMonte® Boy League - Al via stasera la 25^ edizione della manifestazione a cura della Lega Pallavolo serie A che vedrà coinvolti atleti under 14 provenienti dai Club di serie A di tutta Italia

L'ex Molfetta Vito Di Bari festeggia la salvezza in Serie B con il suo Bari - Dalla salvezza con la Molfetta Calcio in serie D nel 2020/21, nel suo ultimo anno da calciatore, alla salvezza con il Bari in serie B dopo la vittoria nei play-out contro la Ternana. Vito Di Bari ha c ...

