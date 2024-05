Museo Marino Marini di Firenze presenta Il Tesoro di Terrasanta

(Di venerdì 24 maggio 2024) Milano, 24 mag. (askanews) – Ildiapre le porte a una mostra che racconta oltre cinque secoli di arte sacra attraverso i capolavori commissionati dalle corti cattoliche europee per essere donati alla basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Un autenticoche è stato catalogato dall’Ordine dei Frati Minori a partire dal 2013. Nel corso della conferenza stampa è statata la mostra “Ildial. La bellezza del sacro: l’Altare dei Medici e i doni dei Re”, in programma dal 12 settembre 2024 al 8 gennaio 2025. Dedicata ai doni dei sovrani, l’esposizione comprende 109 opere di arte sacra di inestimabile valore, tra le quali spicca l’Altare del Calvario alla basilica gerosolimitana. Quest’opera, di cui fa parte l’Ornamento donato da Ferdinando I de’Medici, realizzato da Domenico Portigiani, Giambologna e Pietro Francavilla, tra il 1588 e il 1590, rapuno dei manufatti di maggior valore artistico e spirituale che adornano la navata latina del Santo Sepolcro.

Quando porte e finestre di Palazzo del Tau – "fu" Museo Marino Marini – si aprono, difficile che tale movimento passi inosservato tanta è stata l'immobilità degli ultimi anni.

