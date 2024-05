MotoGP - scatta il weekend del GP di Catalogna Bagnaia deve rispondere a Martin e Marc Marquez

(Di venerdì 24 maggio 2024) Siamo giunti ufficialmente al momento di alzare il sipario sull’attesissimo fine settimana del Gran Premio di, sesto appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato del Montmelò, posizionato ad una ventina di chilometri da Barcellona, andrà in scena undi capitale importanza per l’intera stagione. Non siamo nemmeno a metà del calendario, ma la situazione sembra già prendere una direzione ben precisa. Come arriviamo all’appuntamento in terra catalana? Dopo la doppietta di Jorgea Le Mans si parte per ildel Montmelò con il padrone di casa al comando con 129 punti contro i 91 di Francesco “Pecco”, quindi a quota 89ed Enea Bastianini, mentre a 81 troviamo Maverick Vinales. Uno scenario che ci potrebbe regalare una stagione quanto mai interessante. La giornata sulla storica pista spagnola prenderà il via alle ore 10.45 con i primi 45 minuti di lavoro in pista che, però, non faranno testo per la classifica combinata dei tempi.

Oggi, venerdì 24 maggio, primo giorno di prove libere del GP di Catalogna, sesta tappa del Motomondiale 2024. Sulla pista di Barcellona, i piloti andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per ottenere un riscontro adeguato e funzionale nella prosecuzione del week end. oasport

MotoGP 2024, diretta esclusiva Gran Premio Catalunya (Barcelona) Sky Sport NOW - motogp 2024, diretta esclusiva Gran Premio Catalunya (Barcelona) Sky Sport NOW - In arrivo su Sky ein streaming su NOW un altro fine settimana speciale per i motori, con la Formula 1, il Motomondiale. Sesto appuntamento della stagione. Live dal Montmeló il Gran Premio di Catalunya ... digital-news

MotoGp Catalogna 2024, gli orari in tv: dove vedere qualifiche, Sprint Race e gara in diretta e in differita (Sky e Tv8) - motogp catalogna 2024, gli orari in tv: dove vedere qualifiche, Sprint Race e gara in diretta e in differita (Sky e Tv8) - Sul circuito catalano il sesto appuntamento della stagione. Riparte la caccia al leader del Mondiale, Jorge Martin, a +38 su Bagnaia, tallonato da Marquez e Bastianini ... today

LIVE MotoGP, GP Catalogna 2024 in DIRETTA: al Montmelò riparte la caccia di Bagnaia e Marquez a Jorge Martin - LIVE motogp, GP catalogna 2024 in DIRETTA: al Montmelò riparte la caccia di Bagnaia e Marquez a Jorge Martin - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del ... oasport