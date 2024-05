MotoGP - prove libere GP Catalogna oggi in tv | orar - programma e come seguirle in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024) Lariparte dal circuito di Barcellona, che ospiterà il Gran Premio di. Il Circus lascia così la Francia, dove due settimane fa è andato in scena l’ultimo Gran Premio. L’edizione del 2023 era stata vinta da Aleix Espargaro, eroe di casa che qui, nella giornata di ieri, ha annunciato il ritiro al termine della stagione. Quest’anno, i favoriti sono diversi, a partire dal leader del mondiale Jorge Martin, passando poi per il connazionale Marc Marquez, fino ai due piloti della Ducati ufficiale, Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini. I ventidue piloti più veloci del mondo si sfideranno alla caccia della vittoria a partire dalla giornata di venerdì 24 maggio, con il weekend che si concluderà poi domenica 26. Ad aprire le danze al fine settimana di gara sarà la prima sessione di, che avrà inizio a partire dalle 10:45 di venerdì 24 maggio. Nella stessa giornata, qualche ora più tardi, le moto torneranno a sfrecciare sull’asfalto per il pre qualifiche, sessione che inizierà alle 15:00.