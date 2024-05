MotoGp Catalogna 2024 - gli orari in tv | dove vedere qualifich - Sprint Race e gara in diretta e in differita Sky e Tv8

(Di venerdì 24 maggio 2024) Torna nel weekend la Moto con il sesto appuntamento della stagione del Motomondiale. Da venerdì 24 a domenica 26 maggio si corre il Gran Premio di, a Barcellona.Bagnaia torna sulla pistanove mesi fa ebbe un terribile incidente al via della, quando venne travolto.

Oggi, venerdì 24 maggio, primo giorno di prove libere del GP di Catalogna, sesta tappa del Motomondiale 2024. Sulla pista di Barcellona, i piloti andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per ottenere un riscontro adeguato e funzionale nella prosecuzione del week end. oasport

MotoGP, Martin verso la Catalogna: “Futuro Deciderò nelle prossime due settimane” - MotoGP, Martin verso la catalogna: “Futuro Deciderò nelle prossime due settimane” - Jorge Martin ha parlato in conferenza stampa dal circuito della catalogna: le sue dichiarazioni sul futuro in MotoGP ... tag24