(Di venerdì 24 maggio 2024) In arrivo su Sky ein streaming su NOW un altro fine settimana speciale per i motori, con la Formula 1, il Motomondiale. Sesto appuntamento della stagione. Live dal Montmeló ildi. Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti dalle 16, per poi vedere la prime sessioni di libere a partire dalle 8.55 del venerdì con la Moto3 e la Moto2 ad anticipare le prime due sessioni diin programma alle 10.40 e alle 14.55. Sabato mattina dedicato alle qualifiche, con la classe regina che parte alle 10.45, mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint (sabatoappuntamento anche con la MotoE con Gara 1 alle 12.10 e Gara 2, in differita, alle 17). Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e laalle 14. Tutto il weekend di Portimao sarà visibile su SkyUno, Skye in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini.

Il Mondiale di Moto2 2024 si prepara per il prossimo appuntamento. Nel corso del fine settimana in arrivo si correrà, infatti, il Gran Premio della Catalogna, sesta tappa di una stagione che sta assumendo caratteristiche ben precise. oasport

MotoGP 2024, diretta esclusiva Gran Premio Catalunya (Barcelona) Sky Sport NOW - MotoGP 2024, diretta esclusiva gran premio Catalunya (Barcelona) Sky Sport NOW - In arrivo su Sky ein streaming su NOW un altro fine settimana speciale per i motori, con la Formula 1, il Motomondiale. Sesto appuntamento della stagione. Live dal Montmeló il gran premio di Catalunya ... digital-news

Il racconto della legalità in versi. Premiate le poesie degli studenti - Il racconto della legalità in versi. Premiate le poesie degli studenti - Il concorso promosso dall’Arma dei Carabinieri ha visto la sua cerimonia conclusiva al teatro Stignani. Il maggiore Oxilia: "Ci avete meravigliato e commosso. Emersi i drammi di guerra e violenza di g ... ilrestodelcarlino

I 3.337 metri di fascino puro del circuito di Monte Carlo - I 3.337 metri di fascino puro del circuito di Monte Carlo - Monaco nel calendario della Formula 1 è come la Cima Coppi per il Giro d’Italia, la Streif di Kitzbühel per i discesisti o i green dell’Old Course a St. Andrews per i golfisti ... ilfoglio