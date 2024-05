(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 maggio 0224 – Èla donna anzianada unsulla Prenestina,periferia di. Un mistero sul quale gli inquirenti stanno cercando di fare luce. La polizia ha trovatoper: l’ipotesi è che siano stati esplosi da una stessa pistola. Èpersona (o alle persone) a bordo della Fiat 500che, ieri pomeriggio, ha affiancato la Smart su cui viaggiavano due donne: l’81enne e un’amica. L’auto ha rallentato all’altezza di via don Primo Mazzolari e qualcuno ha sparato dei colpi di pistola dal finestrino in direzione della Smart. La pista più accreditata è chesia stataper errore dal. Dopo gli spari, la Fiat 500 è fuggita. Indenne l'altra donna, una 54enne che non è stata raggiunta dai proiettili. Le condizioni dell’81enne sono apparse subito gravi, tant’è che i soccorritori l’hanno trasportata in codice rosso Policlinico Umberto I di

Cava Manara (Pavia), 7 maggio 2024 - Tre giorni dopo il malore al palazzetto, dall'ospedale è arrivata la tragica notizia che nessuno avrebbe voluto, ma tutti ormai temevano di ricevere. Non ce l'ha fatta la giovane viceallenatrice della squadra under 12 di pallavolo femminile della Futura Volley Mezzana Corti. ilgiorno

Morta la donna colpita da un proiettile vagante in una sparatoria in strada a Roma - morta la donna colpita da un proiettile vagante in una sparatoria in strada a Roma - Questa mattina è morta la donna di 81 anni colpita da un proiettile vagante ieri pomeriggio su via Prenestina, alla periferia di Roma ... fanpage

Morta l’anziana colpita da un proiettile a Roma: è caccia alla 500 rossa. Cinque bossoli a terra - morta l’anziana colpita da un proiettile a Roma: è caccia alla 500 rossa. Cinque bossoli a terra - L’omicidio è avvenuto sulla Prenestina. L’auto del killer ha affiancato la Smart su cui l’81enne viaggiava insieme all’amica. Qualcuno ha sparato: forse per errore ... quotidiano

Spari al Villaggio Prenestino a Roma, morta la donna di 81 anni che era stata ferita - Spari al Villaggio Prenestino a Roma, morta la donna di 81 anni che era stata ferita - È morta questa mattina al Policlinico Umberto I ... Secondo una delle ipotesi al vaglio degli investigatori, la donna potrebbe essere stata colpita alla schiena per errore mentre si trovava in auto ... tg24.sky