Milan-Salernitana - Pioli oggi in conferenza stampa | dat - orar -o, tv e streaming

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il, dopo aver perso contro il Torino nello scorso turno, si prepara ad una nuova sfida contro lanel match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La squadra rossonera vuole assolutamente portare a casa la vittoria per chiudere nella miglior maniera possibile una stagione caratterizzata da diversi alti e bassi. A questo punto l’obiettivo è quello di fare più punti possibili, prima di voltare definitivamente pagine con la nuova stagione., laIl tecnico rossonero Stefanoalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di venerdì 24 maggio alle ore 14:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club,TV e SkySport 24, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. .

