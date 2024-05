Migranti in Albania - Rama scarica Meloni | Il centro sarà un flop

"70mila metri quadri di nulla: i centri per migranti in Albania sono uno spot elettorale" - "70mila metri quadri di nulla: i centri per migranti in albania sono uno spot elettorale" - "La spesa per costruire i centri per migranti in albania sta lievitando fino a 800 milioni: quando mi dicono che non hanno risorse per la sanità pubblica io rispondo di prendere da lì e non sprecarle ... today

Arresto Toti, Bersani a La7: “Che aspetta a dimettersi È inaccettabile attendere i giudici, anche i bambini hanno visto ciò che è successo” - Arresto Toti, Bersani a La7: “Che aspetta a dimettersi È inaccettabile attendere i giudici, anche i bambini hanno visto ciò che è successo” - Il durissimo appello di Pier Luigi Bersani a Giovanni Toti, da stamattina impegnato a rispondere alle domande dei pm sulle accuse di corruzione e di voto di scambio ... ilfattoquotidiano

Migranti: Orfini (Pd), 'Foti conferma flop accordo Italia-Albania' - migranti: Orfini (Pd), 'Foti conferma flop accordo Italia-albania' - Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Finalmente, dopo 24 ore, la maggioranza ritrova la parola sui centri fantasma in albania. L'ingrato compito spetta a Foti che fa esattamente quanto avevamo annunciato. Riv ... lanuovasardegna