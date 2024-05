Michelle Obama può diventare presidente degli USA?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 24 maggio 2024) Se ne parla da diversi giorni e lo scenario non è così assurdo. L’ex First Ladypotrebbe essere candidata dai Democratici e concorrere così alle prossime presidenziali di novembre, al posto dell’attualeJoe Biden. È possibile? Possibile, ma al momento non reale come ipotesi. A lanciare il sasso nello stagno è stato l’avvocato Marc Zell, vicedei Repubblicani internazionali e sostenitore di Trump. In un’intervista a La Repubblica ha detto una candidatura dicambierebbe le carte in tavola, lanciando i dem a una vittoria schiacciante. Chissà che non abbia parlato per sparigliare a sua volta le carte e accentuare così l’ansia per lo stato di salute di Biden, 81 anni e secondo molti non in grado di continuare a guidare la nazione per un secondo mandato. In poche parole, per indebolirne ulteriormente la figura. Tuttavia, la politica è l’arte di tenere aperte tutte le porte.