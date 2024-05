Meghan Markle - il suo anello di fidanzamento è il più cercato al mondo | il motivo

(Di venerdì 24 maggio 2024) Era maggio 2018 quandoha sposato il Principe Harry, con una romantica cerimonia invisione. Da allora è successo di tutto: sono nati due figli, la coppia si è allontanata dalla Royal Family trasferendosi negli Stati Uniti, hanno partecipato a interviste e documentari sulla controversa storia familiare, Harry ha scritto un libro, sono passati attraverso diversi rumor di divorzio. Ma a distanza di sei anni l’attenzione è ancora altissima su un aspetto in particolare: l’didi, che continua a essere uno degli argomenti d’interesse delle ricerche degli utenti sul web. L’didi: dettagli e costo La notizia arriva da uno studio del gioielliere britannico Ramsden’s Jewellery. La ricerca ha studiato i dati di volume degli ultimi 12 mesi e, se la matematica non è un’opinione, il tema ha generato una media di 51,283 ricerche al mese.

Meghan Markle sta facendo ancora parlare molto di sé in America: lo dimostrano le ultime dichiarazioni di un personaggio molto noto. Chi vive in Europa ha spesso grandi difficoltà a comprendere in maniera appropriata le dinamiche della società e della stampa americane, soprattutto quando si parla di personaggi pubblici. cityrumors

Meghan Markle crede che le donne possano cambiare il mondo. E dopo la sua visita in stile presidenziale in Nigeria, gli esperti sostengono che si stia preparando a scalare la politica diretta alla Casa Bianca. La co-protagonista di Suits, Erika Alexander, ha dichiarato negli ultimi giorni che la duchessa del Sussex “si sta dirigendo alla Casa Bianca”, prevedendo di essere un’attivista e sostenitrice delle donne. velvetmag

Nel corso del suo viaggio in Nigeria, Meghan Markle ha parlato con orgoglio delle sue origini africane, ma non si è trattato della prima trasferta in cui la Duchessa è entrata a stretto contatto con la propria identità. In passato, infatti, la consorte del Principe Harry ha visitato Malta per ripercorrere le orme della sua famiglia paterna. dilei

