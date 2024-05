Meghan Markle e quel mancato invito alle nozze

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’inserimento dinella Famiglia Reale inglese non sarebbe stato del tutto semplice. In alcune interviste, la duchessa di Sussex ha parlato del primo incontro con la regina Elisabetta, o con altri reali come William e Kate. Tuttavia, a causa del protocollo, non ha potuto partecipare da subito agli eventi ufficiali della famiglia, né ali informali. Secondo gli esperti reali,non è stata invitata al matrimonio di Pippa Middleton. La sorella di Kate Middleton, infatti, ha invitato molti membri della Famiglia Realesue. Tuttavia avrebbe espresso “preoccupazioni” per la partecipazione della fidanzata del principe Harry all’evento. La sorella minore della futura regina ha sposato James Matthew il 20 maggio 2017, nella chiesa di San Marco a Englefield. Alla giornata hanno partecipato parenti e amici. Per l’occasione il principe George e la principessa Charlotte hanno svolto la funzione da paggio e damigella d’onore.

