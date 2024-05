Maxi schermo per gli eventi sportivi Santini e Barsanti sono possibilisti Da valutare subito - ma in periferia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Unpubblico per seguire i grandidell’estate, dalla “coda“ del Giro d’Italia, al Tour de France alle partite degli Europei alle Olimpiadi. A invocarlo a gran vocei turisti. E a far loro cassa di risonanza è un signore che di sport se ne intende da sempre: Pier Luigi Poli che con il suo storico noleggio bici in piazza Santa Maria è tappa immancabile per le comitive. Di qui la proposta di Poli, lanciata sulle pagine del nostro giornale, e oggi le riflessioni degli assessori al turismo, Remo, e allo sport, Fabio“. “Premetto che l’idea è accattivante e senza dubbio centratissima, per i turisti ma anche per i cittadini – dichiara l’assessore–. Il fatto che sia emersa è prova ulteriore di quanto i movimenti turistici stiano sempre più scegliendo e premiando la bellezza e glidella nostra città, è senz’altro un ottimo spunto e su questo mi confronterò a breve con l’assessore“.