Mary Kay assegna borse di studio a cinque giovani aspiranti scienziati alla Regeneron International Science and Engineering Fair

(Di venerdì 24 maggio 2024) DS–(BUSINESS WIRE)–Kay Inc., azienda sostenitrice della formazione STEM e deiche perseguono i loro sogni, ha recentementeto tredidi spicco delle scuole superiori, selezionati tra quasi 2.000 partecipanti rappresentanti di quasi 70 paesi, in occasione della(ISEF) di Los Angeles. Ledi, per un totale di quasi 10.000 dollari, sono statete a studenti che hanno presentato progetti innovativi incentrati sulla ricerca di cure per i tumori che colpiscono le donne, sull’innovazione del packaging sostenibile e sulla protezione delle risorse più preziose del nostro pianeta. L’ISEF, da più di 70 anni un programma della Society for, è il più grande concorso scientifico globale per studenti delle scuole superiori. Attraverso una rete globale di fiere scientifiche locali, regionali e nazionali, milioni di studenti sono incoraggiati a esplorare la loro passione per l’indagine scientifica.

