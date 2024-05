Marina Colasanti - la poesia di una passeggera in transito Traduzione di Mia Lecomte

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Giornalista, scrittrice – di romanzi, racconti e testi per bambini – poeta e pittrice,è una delle autrici brasiliane contemporanee più note e premiate. Nata ad Asmara nel 1937, ha trascorso la prima infanzia in Eritrea, Libia e Italia, e nel 1948 è emigrata con la famiglia in Brasile. Il suo legame con l’Italia è sempre stato profondo, nonostante la rarità dei contatti con il Belpaese e i suoi autori, e benché la sua produzione letteraria sia quasi interamente in lingua portoghese. Ma il rapporto con quell’Italia dell’infanzia, con quell’italiano, è sopravvissuto caparbio nell’intimità. Ed è nellasoprattutto che questo legame è più evidente, non solo per la presenza nelle raccolte di occasionali testi in italiano, ma anche per la struttura ritmico-musicale e per le scelte lessicali dei versi lusofoni. Le poesie qui presentate appartengono alla raccolta Passageira em trânsito (2009.