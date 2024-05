Marano - murales e panchine in ricordo di Mario Griec - Luigi Ciaramella e tutte le vittime della Strada

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNel giorno deldio (19 maggio 2024), scomparso in un incidentele il 23 maggio del 2009, è stato ripristinato ila lui dedicato posto in via Giordano, nel comune didi Napoli. Nell’occasione sono state installate duededicate a “o,le”, all’esternoParrocchia Maria SS Immacolata, dove si è tenuta la Santa Messa recitata da Don Rosario Moxedano. Mamma Rosa Di Bernardo è intervenuta durante il rito liturgico parlando di sicurezzale. Ildedicato al figlio era stato realizzato 15 anni fa da suoi amici ed è stato ripreso dall’artista Paolo Petrarca, laureato all’accademia delle belle Arti PeM Art e nome altisonante nel settore, a fronte delle numerose opere restaurante e realizzate in prima persona su piano nazionale. “Ringrazio dal profondo del mio cuore l’artista Paolo Petrarca per la sua bravura e per la sua capacità di unire l’arte ad una tragedia così immane – afferma la Di Bernardo -.

