Magistrati - govern - economia | cosa rivelano i dati Eurispes

(Di venerdì 24 maggio 2024) Migliora l'opinione degli italiani sulle Istituzioni. Cresce il gradimento per ilo e il parlamento. Ma restano i timori per l'. I numeri.

“Non facciamo e non faremo mai la guerra ai magistrati, ma da qui a fine legislatura procederemo con tutte le riforme che abbiamo promesso agli italiani”. Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, analizza in una intervista alla Stampa la situazione politica in vista dell’appuntamento di mercoledì, quando in aula, a Montecitorio, approderà la riforma del premierato, su cui il centrodestra, e intanto c’è l’accordo sulla separazione delle carriere dei magistrati. secoloditalia

Toti e la mossa della memoria difensiva: così ha preso in contropiede magistrati e giornali - Toti e la mossa della memoria difensiva: così ha preso in contropiede magistrati e giornali - Ritengo che la vicenda dell’interrogatorio di Toti sia un fatto molto interessante ma non tanto sul piano giudiziario quanto ... ilriformista

La revoca dei domiciliari per fugare le dimissioni - La revoca dei domiciliari per fugare le dimissioni - Il governatore gioca tutte le carte per tornare in libertà. Salvini, oggi a Genova per la Diga, lo difende: "Era necessario l'arresto" ... ilgiornale

Lotta al traffico internazionale di droga, a Palermo il Summit tra i magistrati italiani e del Sudamerica - Lotta al traffico internazionale di droga, a Palermo il Summit tra i magistrati italiani e del Sudamerica - Il procuratore nazionale antimafia Melillo riunisce magistrati italiani e sudamericani per coordinare le indagini contro il narcotraffico. lanotiziagiornale