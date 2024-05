L’ospedale si potenzia | Due medici e organico ok

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) di Sonia Fardelli Nuovo tassello per la sanità in Casentino. Con il bando della Regione per inelle zone disagiate, se ci saranno professionisti che risponderanno all’appello arriveranno due nuovi. Uno dina interna e uno di igiene pubblica. Si vanno così a sanare alcune delle ultime carenze rimaste nella vallata. "Se arriveranno questi due– spiega la dottoressa Barbara Innocenti, direttrice del San Donato – i servizi nelsaranno coperti.na interna avrà cinquepiù un direttore di unità operativa. E tanto basta per coprire le esigenze del territorio. Chirurgia, radiologia, cardiologia e anestesia sono già a pieno regime". Resta a questo punto l’emergenza per il pronto soccorso. "Un’emergenza purtroppo che non è solo per il Casentino, ma per i pronto soccorso di tutta la Regione e non è neppure facile al momento calcolare quantiin più servirebbero".