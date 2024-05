Locatelli - 9 province per sperimentare riforma disabilità | c’è anche Salerno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiBrescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia,, Sassari e Trieste sono le nove, concordate con il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nelle quali si avvierà a partire dal 2025 la sperimentazione del nuovo sistema previsto dal decreto legislativo n. 62 del 2024 che semplifica il sistema di accertamento dell’invalidità civile e introduce il “Progetto di vita”. Ad annunciarlo il Ministro per leAlessandra. “È una grande sfida, il primo passo per un approccio innovativo nella presa in carico della persona con– sottolinea il Ministro -. A breve inizieràla fase di formazione per tutti gli enti coinvolti e, nel corso della sperimentazione, monitoreremo in modo costante tutto il percorso. Nel 2025 avvieremouna formazione più estesa e capillare che si rivolgerà ad Enti pubblici maagli Enti del Terzo Settore”.