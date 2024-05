LIVE Virtus Bologna-Venezia - Serie A basket 2024 in DIRETTA | inizia la serie di semifinale

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi GARA-1 diplayoffdiA tra(padrona di casa) e Umana Reyer. Si apre lache designerà la prima finalista (in ordine temporale) del massimo Campionato dimaschile italiano, che incrocerà la vincente di Olimpia Milano-Germani Brescia, al via sabato 25 maggio alle 20:45. È la prima volta che felsinei e veneti si affrontano in unadi playoff del massimo campionato italiano. In stagione, bilancio sull’1-1 con la squadra di casa che ha sempre avuto la meglio. I ragazzi di coach Luca Banchi hanno superato lo scoglio Tortona per 3-2, mentre quelli di Neven Spahija hanno altresì avuto bisogno di gara-5 per superare l’ostica Reggio Emilia. Ricordiamo che anche le semifinali scudetto si giocano al meglio delle 5 partite, mentre la finale sarà al meglio delle 7.

