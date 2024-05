LIVE Roma-Fiorentina - Coppa Italia calcio femminile 2024 in DIRETTA | si assegna il trofeo in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale diin, favorita la squadra di Spugna. Dopo aver conquistato il secondo scudetto consecutivo, lanon ha intenzione di rallentare e si pone come prossimo obiettivo la vittoria della. La squadra giallorossa, ormai abituata ai trionfi, è determinata a continuare la sua striscia di successi e ad aggiungere un altroalla sua già ricca bacheca. Ladellasi disputerà a Cesena e sarà trasmessa in ben 158 paesi, portando così la passione delno in tutto il mondo. L'avversaria dellasarà la, una squadra che non va sottovalutata. Laha recentemente affrontato lanell'ultima partita di campionato, imponendosi con un netto 5-0. Probabili formazioni(4-3-3): Ceasar; Bartoli, Linari, Minami, Di Guglielmo; Greggi, Kumagai, Giugliano; Viens, Giacinti, Haavi(4-3-3): Schroffenegger; Tortelli, Georgieva, Faerge, Erzen; Severini, Johansdottir, Catena; Boquete, Janogy, Longo OA Sport vi offre ladiin: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti.