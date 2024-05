LIVE MotoGP - GP Catalogna 2024 in DIRETTA | al Montmelò riparte la caccia di Bagnaia e Marquez a Jorge Martin

Leggi tutta la notizia su oasport

Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel venerdì del Gran Premio di, sesto appuntamento del Mondiale di. Sul tracciato delsi parte con una giornata subito fondamentale che ci permetterà di capire quali saranno i valori in pista e, soprattutto, quale pilota sarà più a proprio agio sulla pista catalana. La giornata prenderà il via alle ore 10.45 con i primi 45 minuti di lavoro in pista che, però, non faranno testo per la classifica combinata dei tempi. Alle ore 15.00, poi, sarà la volta delle pre-qualifiche che, loro sì, incideranno sulla graduatoria che andrà a comporre la top10 che eviterà la Q1 di domani. Come arriviamo all'appuntamento in terra catalana? Dopo la doppietta dia Le Mans si parte per il weekend delcon il padrone di casa al comando con 129 punti contro i 91 di Francesco "Pecco", quindi a quota 89 Marced Enea Bastianini, mentre a 81 troviamo Maverick Vinales.