LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | rimonta vincente dell’Italia Tra poco i quarti con la Francia

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:13 Completa l’opera il Giappone, che ora osserverà gli altridi finale. Italia che presumibilmente lotterà sul tatami 3 contro i cugini d’oltralpe. 11:12 Già in corso il primo deidi finale. A dire il vero è quasi già terminato con il Giappone avanti 3-0 sulla Germania. Di seguito il tabellone allineato: Giappone-Germania Uzbekistan-Corea del Sud-Italia Ungheria-Georgia 11:10 Nel calcio sarebbe stato il più classico del gol dell’ex. Polling, dadivenuta italiana, ha ottenuto due preziosissimi punti contro la sua nazione d’origine ed è scoppiata in lacrime. 11:08 WAZA-ARI!!! Bravissima Kim Polling nel mettere spalle al tatami l’avversaria.completata dagli azzurri, che aitroveranno la. 11:07 Si gioca con la formula del golden score sin dall’inizio in ogni settimo incontro. Sfiora il punto Polling.

Tiro con l’arco, Mauro Nespoli si ferma ai quarti in Coppa del Mondo a Yecheon, ottavi per Tatiana Andreoli - Tiro con l’arco, Mauro Nespoli si ferma ai quarti in Coppa del Mondo a Yecheon, ottavi per Tatiana Andreoli - Terzultima giornata caldissima nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro con l’arco in quel di Yecheon (Corea del Sud). In scena il tabellone ... oasport

Atp Ginevra 2024, semifinale Cobolli-Ruud: orario e dove vederla in diretta (Sky e Now) - Atp Ginevra 2024, semifinale Cobolli-Ruud: orario e dove vederla in diretta (Sky e Now) - Prima semifinale in carriera nel circuito per il 21enne romano. Sfida il norvegese, numero 7 al mondo, specialista sul rosso ... today

Avellino-Catania in diretta su Sestarete - Avellino-Catania in diretta su Sestarete - CATANIA – Conto alla rovescia per il ritorno dei quarti di finale dei play off ... Collegamenti dalle ore 19 con in studio Andrea Lodato e Stefano Auteri in diretta con il Partenio e l’inviato Marco ... livesicilia