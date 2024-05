LIVE – Italia-Slovacchia - Europei Under 17 DIRETTA

(Di venerdì 24 maggio 2024) Alle 17:00 di oggi, venerdì 24 maggio, l’sfiderà lain occasione della seconda giornata della fase a gironi degli17. La fase finale del torneo continentale (l’unico mai vinto da una squadra azzurra allo giovanile) riparte con i ragazzi di Massimiliano Favo a quota tre punti dopo la vittoria sofferta per 2-0 contro la Polonia. Un punto invece pere Svezia all’esordio. Ora l’vuole chiudere i conti e blindare il primo posto del gruppo C. La formula della competizione prevede quattro gironi da quattro squadre ciascuno: le prime due di ciascun raggruppamento passano ai quarti di finale e da lì in poi si procede con gare ad eliminazione. L’sogna la finalissima a Cipro e spera di ottenere la seconda vittoria in due partite. Occhi puntati sui big, da Mosconi a Coletta, passando per Ballo. Senza dimenticare ovviamente Francesco Camarda, che torna a disposizione per questo impegno dopo aver saltato l’esordio del torneo.

