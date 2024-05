Lenny Kravitz | A 60 anni non mi sono mai sentito più giovane - sono nella forma migliore della mia vita

La leggendaria rockstar Lenny Kravitz salirà sul palco prima della partita tra Borussia Dortmund e Real Madrid il 1° giugno presso l’iconico stadio di Wembley a Londra per il ‘kick off show‘ della finale. Il quattro volte vincitore del Grammy Award, che in una carriera durata trent’anni ha pubblicato 11 album in studio che hanno venduto oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo, ha recentemente ricevuto il ‘Music Icon Award‘ ai People’s Choice Awards 2024 ed è stato onorato con un stella sulla Hollywood Walk of Fame all’inizio di quest’anno.

