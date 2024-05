Leclerc sogna un ritorno a casa da principe

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Questa è la storia di uno di noi. Nato però non in via Gluck ma a Montecarlo. E dunque già ci siamo capiti: per Charlesquello che si disputa nel Principato non sarà mai un Gran Premio come gli altri. Proprio no. Carletto è l’unico tra i piloti in circolazione a conoscere ogni centimetro dell’asfalto monegasco. Non in quanto driver, ma come suddito della dinastia Grimaldi. In un certo senso è il padrone di, eppure non di rado si è sentito ospite sgradito. Colpa dei risultati, mai arrivati. Per carità, due volte ha conquistato la pole. Ma le soddisfazioni si sono esaurite lì, al sabato. Michael Schumacher, che trent’anni fa trionfò per la prima volta a Montecarlo, del resto lo diceva sempre: i punti si fanno alla domenica. E così, rieccoci qua. Ad ascoltare il cuore di Carletto che batte, batte, batte. In un’ansia da condividere, per chi ama la Ferrari e adora il talento del giovanotto.