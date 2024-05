Lecco capitale dell’alpinismo Così il Cai festeggia i 150 anni

Poco meno di due anni per tracciare un nuovo profilo di Lecco. I lavori per la riqualificazione del lungolago non potranno durare infatti più di 21 mesi. Dovranno concludersi entro marzo 2026, senza deroghe, perché finanziati in parte con fondi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e gli euroburocrati non ammettono eccezioni.

ilgiorno