Le rinnovabili come le arance, il caso dell'elettrodotto Sicilia-Tunisia - Le rinnovabili come le arance, il caso dell'elettrodotto Sicilia-Tunisia - L'opera infrastrutturale costerà 850 milioni di euro, e servirà ad esportare verso il Sahara l'eccesso di energia rinnovabile siciliana ... ilfoglio

Accusato di doping meccanico: il ciclista Iera scappa in auto e investe il giudice di gara - Accusato di doping meccanico: il ciclista Iera scappa in auto e investe il giudice di gara - Vuole scappare dai controlli sulla sua bici e investe il giudice di gara: accade in Francia, durante la gara amatoriale di ciclismo Les Routes de l’Oise. Giovambattista Iera – corridore per la squadra ... ilfattoquotidiano

Rinnovabili, la guerra sarda: stop all’assalto di Cina e fondi - rinnovabili, la guerra sarda: stop all’assalto di Cina e fondi - L’assalto è cominciato e la Sardegna si difende come può: un disegno di legge regionale è stato elaborato d’urgenza nel tentativo di rallentare la corsa di imprese, fondi nazionali e internazionali ch ... ilfattoquotidiano