Le regine del crimine | la storia vera dietro il film

(Di venerdì 24 maggio 2024) Chi l’ha detto che ilè un affare da uomini? Sono tante le donne che nel corso dellasi sono distinte come perfette leader di gruppi criminali e il cinema non ha mancato di raccontare di loro in diverse occasioni, talvolta anche semplicemente prendendo liberamente spunto dalle loro vicende. È il caso dicome Bling Ring, Widows – Eredità criminale, Le ladre o l’italiano Brave ragazze. A questi si può però aggiungere anche ildel 2019 Ledel, opera prima della regista Andrea Berloff (meglio nota come sceneggiatrice deiBlood Father, Sleepless – Il giustiziere e The Mother). Ilè basato sull’omonima serie limitata della DC/Vertigo Comics ideata da Ollie Masters e Ming Doyle, ed è anche il primolive action della DC a essere classificato R (ovvero vietato ai minori) dopo Watchmen (2009). In Ledelsi alternano infatti violenza e linguaggio scurrile, ma anche situazioni capaci di divertire e appassionare.